Son Dakika | Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı Son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA