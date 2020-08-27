Son Dakika | Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı
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Son Dakika | Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son Dakika | Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı
27.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:50

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

 


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Kaynak: DHA

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