Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotiş'e kınama
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotiş'e kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotiş'e kınama

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerinin şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz. Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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