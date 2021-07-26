Son dakika! Dışişleri Bakanlığından, Tunus'ta yaşanan gelişmeler hakkında açıklama
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığından, Tunus'ta yaşanan gelişmeler hakkında açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından, Tunus'ta yaşanan gelişmeler hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan, Tunus'ta yaşanan gelişmeler hakkında yapılan açıklamada, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Tunus'ta yaşanan gelişmeler hakkında yapılan açıklamada, "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Tunus'ta yaşanan gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz.

Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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