Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki olaylara ilişkin kınama
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki olaylara ilişkin kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki olaylara ilişkin kınama

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.

Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti
Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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