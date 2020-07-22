Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının...
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir.
22.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:26
Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırıdır." - ANKARA
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Kaynak: İHA