Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayların endişeyle izlendiği bildirildi.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayların endişeyle izlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayları endişeyle izliyoruz. Ortadoğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Bu çerçevede, Kral II. Abdullah ve Ürdün Hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğimizi ifade ediyoruz" denildi. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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