"Türkiye-Romanya stratejik ortaklığının 10. yıldönümünde ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek" - Haberler
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"Türkiye-Romanya stratejik ortaklığının 10. yıldönümünde ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. yıldönümü kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek.

Türkiye- Romanya Stratejik Ortaklığının 10. yıldönümü kapsamında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında ikili siyasi ve AB istişareleri gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklığının 10. yıldönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eşbaşkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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