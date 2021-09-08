Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etti"
Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etti"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz