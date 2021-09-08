Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: '(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etti"

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etti"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin... - Haberler
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