Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve...
AA, Fuat Kabakcı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz."
AA / Fuat Kabakcı - Güncel