Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve...

AA, Fuat Kabakcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : "(sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı) Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz."

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title