Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: "S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet oluşturacağına dair ABD iddiaları teknik dayanaktan yoksundur.
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: "S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet oluşturacağına dair ABD iddiaları teknik dayanaktan yoksundur.

14.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:41
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı:

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet oluşturacağına dair ABD iddiaları teknik dayanaktan yoksundur.

Dışişleri Bakanlığı: "S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet oluşturacağına dair ABD iddiaları teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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