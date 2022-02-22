Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - Haberler
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı:

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Politika, Haberler

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