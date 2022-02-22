Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - Haberler
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı:

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, " Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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