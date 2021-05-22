Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen uçak kazası için taziye mesajı gönderdi
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen uçak kazası için taziye mesajı gönderdi

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen uçak kazası için taziye mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen ve Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İbrahim Attahiru'nun da aralarında bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen ve Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İbrahim Attahiru'nun da aralarında bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın 21 Mayıs 2021 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle düşmesi sonucu aralarında Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ibrahim Attahiru'nun da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nijerya halkı ve hükümetinin üzüntüsünün paylaşıldığı belirtilirken hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı mesajı iletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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