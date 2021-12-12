Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Sicilya'da meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, İtalya'nın Sicilya Adası'nda meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan yazılı açıklamada "İtalya'nın Sicilya Adası'nın Ravanusa Kasabasında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu birçok binanın çöktüğü veya hasar aldığı, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi, dost ve müttefik İtalya Hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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