Son dakika: Türkiye, Mali'de sivilleri hedef alan terör saldırılarını kınadı

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Gao bölgesinde sivilleri hedef alan ve 50'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.