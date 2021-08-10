Son dakika: Türkiye, Mali'de sivilleri hedef alan terör saldırılarını kınadı
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Gao bölgesinde sivilleri hedef alan ve 50'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Gao bölgesinde sivilleri hedef alan ve 50'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin Gao bölgesinde 8 Ağustos'ta sivilleri hedef alan terör saldırıları sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Menfur terör eylemlerinin şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya