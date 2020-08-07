Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a taziye mesajı
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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a taziye mesajı

Son dakika güncel haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'da Calicut Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye açıklaması yayımladı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a taziye mesajı
07.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:53

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hindistan'da Calicut Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye açıklaması yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan Havayolları'nın Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanı'nda meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

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