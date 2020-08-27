Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'ye indirilen Fransız askeri uçaklarına tepki
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'ye indirilen Fransız askeri uçaklarına tepki

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa askeri uçaklarının tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) indirilmesine tepki açıklaması paylaştı.

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'ye indirilen Fransız askeri uçaklarına tepki
27.08.2020 00:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:45

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa askeri uçaklarının tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) indirilmesine tepki açıklaması paylaştı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim, hüsranla sonuçlanacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu kaydedildi.

Fransa'nın, Rum Yönetimi ile Yunanistan'ı gerginliğin arttırılması için teşfik ettiği kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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