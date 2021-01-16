Son dakika haberi... Türkiye, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı
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Son dakika haberi... Türkiye, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı

16.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:18
Son dakika haberi... Türkiye, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini memnuniyetle karşıladı

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi yayımlamasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi yayımlamasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesiyle ilgili, "Filistin'de Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin Meclisi, Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini yayımlamasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistinliler arası uzlaşı sürecinde kaydedilen bu ilerlemenin ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı görüşmelerde varılan seçim mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik iradenin takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararla, Filistin davasının daha güçlü şekilde savunulması yolunda önemli adım atıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi dün imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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