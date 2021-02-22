Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

22.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:13
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile 2 kişinin ölümüne neden olan BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile 2 kişinin ölümüne neden olan BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde 22 Şubat 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler'e ait bir konvoya düzenlenen saldırıda İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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