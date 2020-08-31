Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve...
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve...

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı:
31.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:03

Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz. Sözkonusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir. Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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