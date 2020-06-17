Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun...
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun...

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı:
17.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:21

Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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