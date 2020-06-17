Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun... Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir.

Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio'nun bugün ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret, 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelenmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA