Türkiye, İsrail'de dini bayram kutlamalarında yaşanan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayımladı
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Türkiye, İsrail'de dini bayram kutlamalarında yaşanan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayımladı

Türkiye, İsrail'de dini bayram kutlamalarında yaşanan izdihamda ölenler için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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