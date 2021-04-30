Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine...
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan