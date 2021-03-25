Son dakika: Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolünün imzalandığını bildirdi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolünün imzalandığını bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak üniversitelerle iş birliğini önemsediklerini belirterek, "Bu çerçevede, ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Ankara Üniversitemizle çeşitli alanlarda iş birliğini öngören protokolü, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu riyasetinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocamızla imzaladık." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu 5 protokol, Bakanlık personeline ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) yüzde 40 indirimli olarak çeşitli dillerde eğitim verilmesi, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin yerli ve yabancı diplomatlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele verdiği eğitimlerde Ankara Üniversitesinden akademisyen ve kaynak/imkan desteği alması, Diplomasi Akademisinin eğitimlerinde dijitalleşme alanında Ankara Üniversitesi ile iş birliği olanaklarının araştırılması, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki diğer araştırma merkezleri arasında iş birliği tesis edilmesi ve tercüme faaliyetleri alanında iş birliği hususlarını kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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