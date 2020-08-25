Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin... Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır"

Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır" Kaynak: AA