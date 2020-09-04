Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz"

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı:
04.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:22

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında ve Filistinli siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirilen Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Son dönemde Filistin Davası'nı tasfiye etmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu baltalamaya yönelik teşebbüslerin hız kazanması muvacehesinde, sözkonusu uzlaşı sürecinin önem ve önceliğinin daha da artmış bulunduğu vurgulanarak, "Türkiye, Filistinli parti ve oluşumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çabaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşvik etmeyi sürdürecek ve İsrail-Filistin ihtilafına kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını teminen her türlü katkıyı sağlamaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Metin Özülkü Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Şenol Güneş Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Filistinlilerarası uzlaşı konferansını memnuniyetle karşılıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 08:27:42. #1.14#
title