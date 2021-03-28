Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki terör saldırısını kınadı
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki terör saldırısını kınadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki terör saldırısını kınadı

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da bir kiliseye yapılan terör saldırını, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da bir kiliseye yapılan terör saldırını, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaleti'nin Makassar Kentinde bir kiliseye yönelik olarak bugün gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendik. Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya Halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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