Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020...
28.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:12
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı