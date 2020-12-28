Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020...
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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020...

28.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:12
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı:

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Dışişleri Bakanlığı: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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