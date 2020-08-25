Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri... Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz" Kaynak: AA