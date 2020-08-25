Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri...
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır.
25.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:54
Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz"
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Kaynak: AA