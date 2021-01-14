Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı:  Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı:  Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir

14.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:21
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı:  Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Norveç'in başkenti Oslo'da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tabloya ilişkin, "Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Norveç'in başkenti Oslo'da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tabloya ilişkin, "Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir. Terörizme müsamaha edenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız" açıklaması yapıldı.  

Bakanlık, Oslo'da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tabloya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Oslo Belediyesi'nin desteklediği bir faaliyet kapsamında, PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade edilmiştir. Diplomatik girişimlerimize rağmen Oslo Belediyesi'nin teröre destek veren bu tutumunda ısrar etmesi ibret vericidir. Zira, 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu eli kanlı bir terör örgütü olan PKK'nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler arasında kadınlar bulunmaktadır. PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır. Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır annelerinin feryatları buna örnektir. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG de kadın istismarının baş aktörlerindendir. Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir. Terörizme müsamaha edenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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