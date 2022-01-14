Dışişleri Bakanlığı: "Irak'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz" - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dışişleri Bakanlığı, "Bağdat'ta muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, " Bağdat'ta muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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