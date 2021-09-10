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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi'nin ülkemizi hedef alan kararlarını reddediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda kabul edilen kararlarda yer alan Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda kabul edilen kararlarda yer alan Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla ülkemizi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığı gayet iyi bilinmektedir. Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır. Nitekim, maksatlı niteliği malum bu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koydukları görülmektedir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez. Bu itibarla Arap Ligi'ni bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet ediyoruz."

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: 'Arap Ligi'nin ülkemizi hedef alan kararlarını reddediyoruz' - Haberler
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