Son dakika... Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı II. Sivil Toplum Danışma Toplantısı başladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "2014-2020 döneminde 200 milyon avroyu sivil toplum kuruluşlarının kullanması için ya da sivil toplum kuruluşları için hizmetler ve çalışmalar üretilmesi için kullanımı çerçevesinde AB ile anlaşmamızı tamamladık, sektör stratejimizi geliştirdik." dedi.

Özcan, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı II. Sivil Toplum Danışma Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun zamandır sivil toplum temsilcileriyle yüz yüze bir araya gelemediklerini kaydeden Özcan, "Sizlerle beraber temas ederek, konuşarak, aynı havayı soluyarak birlikte olabilmek hepimiz açısından gerçekten çok önemli, çok değerli." dedi.

Özcan, bugün yapacakları toplantıda daha çok sivil toplumun temsilcilerini dinleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin 1999'da AB'ye aday ülke ilan edildiğini hatırlatan Özcan, "Aday ilan edildikten sonra 'Katılım Öncesi Mali Yardım'dan yararlanmaya başladık. 2002'de bu kaynaklar faal haline geldi. 2002-2014 döneminde elbette sivil toplum konusu aynı tarım gibi çevre gibi önemli konulardan bir tanesiydi ama ne yazık ki öncelikli bir sektör değildi, hatta bir sektör değildi. Çünkü sektör olarak tanımlandığınızda ülke olarak mutlaka çok yıllık bir uygulama stratejisi geliştirmeniz beklenir aynı zamanda tanımlanmış bir bütçeyle katılım öncesi mali yardımın içerisine koyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Özcan, 2014'te yaptıkları çalışmaların dönüm noktası oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Biz katılım öncesi mali yardımın 2014-2020 döneminde sivil toplumu aynı çevre, enerji, ulaştırma, tarım gibi öncelikli sektör haline getirdik ve AB ile yaptığımız bu müzakereler kabul edildi. 2014-2020 döneminde 200 milyon avroyu sivil toplum kuruluşlarının kullanması için ya da sivil toplum kuruluşları için hizmetler ve çalışmalar üretilmesi için kullanımı çerçevesinde AB ile anlaşmamızı tamamladık, sektör stratejimizi geliştirdik." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi ve Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı Altıncı Dönemi kapsamında STK'lerin birbirleriyle, kamu kurumlarıyla ve diğer paydaşlarla ortak çalışma kültürünü ve iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan II. Ulusal Sivil Toplum Danışma Toplantısı, Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve ilgili birçok kamu kurumu temsilcisi, Türkiye'nin farklı illerinden toplantıya katılan birçok sivil toplum kuruluşuyla bir araya geliyor.

Toplantıda, "Hassas Gruplar", "İş Dünyası", "Sektörel İş Birliği ve Sosyal Girişimcilik", "Çevre, İklim, Gıda ve Enerji", "Kültür, Sanat", "Eğitim ve Gençlik" temalarında atölye çalışmaları düzenlenecek.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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