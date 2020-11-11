Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı: "2002-2012 yılları arasında görevde bulunan Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré'nin 10 Kasım 2020 tarihinde, tedavi görmekte olduğu İstanbul'da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı: "2002-2012 yılları arasında görevde bulunan Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré'nin 10 Kasım 2020 tarihinde, tedavi görmekte olduğu İstanbul'da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ile yakınlarına sabır, dost ve kardeş Mali halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı