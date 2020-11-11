Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

11.11.2020 20:48 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:55
Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı: "2002-2012 yılları arasında görevde bulunan Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré'nin 10 Kasım 2020 tarihinde, tedavi görmekte olduğu İstanbul'da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı: "2002-2012 yılları arasında görevde bulunan Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré'nin 10 Kasım 2020 tarihinde, tedavi görmekte olduğu İstanbul'da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ile yakınlarına sabır, dost ve kardeş Mali halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."

(İHA)

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri! Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'dan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti
Son dakika haberleri! Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'dan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine taziye ziyareti
'ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin kullanılan ifadeler son derece yersizdir'
"ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin kullanılan ifadeler son derece yersizdir"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birce Akalay Türkan Şoray Timur Selçuk İkbal Gürpınar
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 20:55:41. #1.15#
title