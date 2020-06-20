Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Zorunlu PSR testiyle ilgili) Türkiye'ye gelen bütün... Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Zorunlu PSR testiyle ilgili) Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Zorunlu PSR testiyle ilgili) Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye'den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız." - ANKARA Kaynak: İHA