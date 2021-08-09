Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir"
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir" "Yangınlar Antalya'da tamamen söndürülmüş, kontrol altına alınmıştır" "Paramız var hiçbir sıkıntı yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir"

"Yangınlar Antalya'da tamamen söndürülmüş, kontrol altına alınmıştır"

"Paramız var hiçbir sıkıntı yok"

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir'
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir'
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir'
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir" - Haberler
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