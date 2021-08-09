Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir"

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir" "Yangınlar Antalya'da tamamen söndürülmüş, kontrol altına alınmıştır" "Paramız var hiçbir sıkıntı yok"