Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir"
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir" "Yangınlar Antalya'da tamamen söndürülmüş, kontrol altına alınmıştır" "Paramız var hiçbir sıkıntı yok"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olarak tespit edilmiştir"
"Yangınlar Antalya'da tamamen söndürülmüş, kontrol altına alınmıştır"
"Paramız var hiçbir sıkıntı yok"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı