Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde...
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde...

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Hararetli tartışmalar içerisinde...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde yalnızca 10 devlet İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış durumda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde yalnızca 10 devlet İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış durumda. Hala 6 AB üyesi devlet sözleşmeyi imzalamadı, çekinceleri var" dedi. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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