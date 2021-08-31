Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri...
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri...

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Afganistan konulu G7 Dışişleri...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri... - Haberler
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