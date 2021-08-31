Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri...

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz.