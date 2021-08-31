Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevdikdaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Batı Avrupa'da yaşayan...
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevdikdaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevdikdaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız" dedi. - BELGRAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı