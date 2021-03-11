Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor...
11.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" dedi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı