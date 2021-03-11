Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" dedi.