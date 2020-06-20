Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi... Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." - ANKARA

Kaynak: İHA