Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan... - Haberler
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan Ermenistan gerilimi)

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : ( Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi" - ANKARA

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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