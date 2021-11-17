Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan...
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : ( Azerbaycan - Ermenistan gerilimi) "Ermenistan'ın bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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