Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam...

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz, bu kapsamda bir Ukrayna Reform Konferansı'nı da Türkiye'de düzenleyebiliriz" dedi.