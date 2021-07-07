Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam...
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam...

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz, bu kapsamda bir Ukrayna Reform Konferansı'nı da Türkiye'de düzenleyebiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz, bu kapsamda bir Ukrayna Reform Konferansı'nı da Türkiye'de düzenleyebiliriz" dedi. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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