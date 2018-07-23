Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Milli Takımını Bırakma Kararı Alan Mesut Özil'i Arayarak Destek Verdi

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından Alman kamuoyundaki bazı isimlerden tepki almış, dün yaptığı açıklamayla da ırkçılık gerekçesiyle milli takımı bıraktığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımını bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefonda görüştü.

Çavuşuğlu, telefon görüşmesinde yıldız futbolcuya her zaman desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

MAHİR ÜNAL: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

"Maalesef özellikle Avrupa açısından kriz şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerle çatışır duruma gelmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki.. Almanya bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entgerasyon görüntüsünün altında asimilasyon amacının yattığı görülüyor. İnsan dilinden dininden ırkından dolayı hiçbir şekilde ötekileştirilmemesini savunuyoruz"