Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha...

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi"

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
04.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:09

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Erol Evgin Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Jose Sosa Eddie Newton Mustafa Cengiz Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Karar Eylül Yunanistan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 12:08:31. #1.14#
title