Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha...
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi"
04.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi"
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA