Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha... Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi" Kaynak: AA