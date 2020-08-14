Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz...
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın.
14.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır"
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA