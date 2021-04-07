Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bonasso ile telefonda görüştü

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Carlos Bustillo Bonasso ile telefonda görüşme yaptı.