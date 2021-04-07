Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşı Bonasso ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Carlos Bustillo Bonasso ile telefonda görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Carlos Bustillo Bonasso ile telefonda görüşme yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bonasso telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci