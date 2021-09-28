Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yle video konferans toplantısı yaptı - Haberler
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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yle video konferans toplantısı yaptı

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yle video konferans toplantısı yaptı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'yle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ikili iş birliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye ve Yemen gibi bölgesel konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'yle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ikili iş birliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye ve Yemen gibi bölgesel konuları değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan Busaidi'yle yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajda, "Karma Ekonomik Komisyon toplantısını yapacağız. İlişkilerimizi yeni iş birliği mekanizmalarıyla geliştireceğiz. Afganistan, Suriye ve Yemen dahil bölgesel konuları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi'yle video konferans toplantısı yaptı - Haberler
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