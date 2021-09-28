Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'yle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ikili iş birliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye ve Yemen gibi bölgesel konuları değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan Busaidi'yle yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajda, "Karma Ekonomik Komisyon toplantısını yapacağız. İlişkilerimizi yeni iş birliği mekanizmalarıyla geliştireceğiz. Afganistan, Suriye ve Yemen dahil bölgesel konuları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.