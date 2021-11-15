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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tahran'da

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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tahran'da

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Tahran'dayız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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