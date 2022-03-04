Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nı bir araya getirmek istiyoruz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9. güne girildi. Önceki gün müzakere masasında bir araya gelen iki ülke, sivillerin tahliye edileceği bölgeler için ateşkes anlaşmasına vardı. Ancak Ukrayna tarafı müzakerelerden olumlu sonuç alınamadığını açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ARABUCULUK ÇAĞRISI

Bölgedeki gelişmeler merakla takip edilirken iki ülkeye de komşu olması nedeniyle gözlerin çevrildiği Türkiye'den dikkat çeken bir mesaj geldi. Antalya Diplomasi Forumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, imkanların el vermesi durumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.